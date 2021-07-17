تايلاند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة و141 حالة وفاة بفيروس كورونا

بانكوك- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم السبت، تسجيل 10 آلاف و82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 391 ألفا و909 حالات.

كما سجلت وزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - أنه تم تسجيل 141 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 3 آلاف و240 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من بين الحالات الجديدة، تم رصد 127 حالة إصابة بالفيروس التاجي لنزلاء السجون.​