الدبيبة يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الوضع في ليبيا

طرابلس - أ ش أ

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك، الوضع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بجائحة كورونا والمرتزقة والانتخابات.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة- بأن الجانبين ناقشا السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وشدد الدبيبة، على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وكذلك، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مباشرة خروج هؤلاء المرتزقة والمقاتلين دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.