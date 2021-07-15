أبو الغيط: عقد الانتخابات الليبية في موعدها نقطة فاصلة في مسار إنقاذ البلاد

وكالات:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تؤيد وتدعم عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن عقد الانتخابات في تلك الفترة تمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ذات سيادة.

وقال أبو الغيط، في كلمة بجلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس إن "الجامعة العربية تشجع الليبيين من كافة التيارات على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وعقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل يمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ذات سيادة".

وأضاف أن "الكثير من الأطراف في مؤتمر برلين يشعرون بالقلق حيال ما قد يواجه المسار الليبي من تعطيل"، لافتًا إلى أن "ما تحقق من توحيد للمؤسسات في ليبيا بما فيها العسكرية والأمنية دون المأمول بكثير".