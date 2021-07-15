Masrawy logo white

أبو الغيط: عقد الانتخابات الليبية في موعدها نقطة فاصلة في مسار إنقاذ البلاد

06:50 م الخميس 15 يوليه 2021
أبو الغيط: عقد الانتخابات الليبية في موعدها نقطة فاصلة في مسار إنقاذ البلاد

الأمين العام لجامعة الدول العربية

وكالات:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تؤيد وتدعم عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن عقد الانتخابات في تلك الفترة تمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ذات سيادة.

وقال أبو الغيط، في كلمة بجلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس إن "الجامعة العربية تشجع الليبيين من كافة التيارات على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وعقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل يمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ذات سيادة".

وأضاف أن "الكثير من الأطراف في مؤتمر برلين يشعرون بالقلق حيال ما قد يواجه المسار الليبي من تعطيل"، لافتًا إلى أن "ما تحقق من توحيد للمؤسسات في ليبيا بما فيها العسكرية والأمنية دون المأمول بكثير".

أحمد أبو الغيط الانتخابات الليبية جامعة الدول العربية ليبيا

الخبر التالى:

باريس تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - بث مباشر.. انطلاق المؤتمر الأول لـ "حياة كريمة" بحضور السيسيّ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا