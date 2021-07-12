ماكرون يعلن إلزامية التطعيم ضد كورونا للعاملين في المؤسسات الصحية

باريس - (ا ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب تلفزيوني مساء الاثنين عدة إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا خصوصا مع انتشار المتحورة الهندية "دلتا" الشديدة العدوى. بينها إجبارية التطعيم للعاملين في المؤسسات الصحية وإلزامية "الشهادة الصحية" في المطاعم وبعض وسائل النقل اعتبارا من أغسطس.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في وقت سابق من موجة رابعة لفيروس كورونا مع الانتشار السريع لعدوى متحورة "دلتا".

وأوضح أتال أنه سجل ارتفاع في عدد الإصابات منذ أقل من أسبوع، بعد التحسن الكبير للوضع الوبائي في البلاد واستئناف الفرنسيين لحياتهم العادية. لكنه نوه إلى أن "الورقة الرابحة" في تفادي هذه الموجة هي التلقيح. وبلغ عدد المطعمين بجرعتين في فرنسا أكثر من 24 مليونا، أي بنسبة 36,2 بالمئة من السكان.