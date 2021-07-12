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تايلاند تسجل 8656 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة

08:20 ص الإثنين 12 يوليه 2021
تايلاند تسجل 8656 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة

فيروس كورونا

بانكوك-(أ ش أ):

ذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، أنه تم تسجيل 8656 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 345 ألفا و27 حالة.

وأوضح المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت 80 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2791 وفاة، ومن بين الحالات الجديدة 8583 حالة من العامة و73 حالة من السجون.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 247 ألف حالة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 تايلاند

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