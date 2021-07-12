الهند تسجل 37 ألفا و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 37 ألفا و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و874 ألفا و376 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 724 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 408 آلاف و764 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 39 ألفا و649 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 30 مليونا و14 ألفا و713 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 450 ألفا و899 حالة.​