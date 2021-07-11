ألمانيا: لا نرى إمكانية لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو على المدى القريب

كييف- (أ ش أ):

قال مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية إن ألمانيا لا ترى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي (ناتو) على المدى القريب، لكنها تساعد الجيش الأوكراني في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وأضاف ديتليف فاتشتر، المدير العام للأمن والسياسة الدفاعية بوزارة الدفاع الألمانية - وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - "نعمل مع أصدقائنا وشركائنا الأوكرانيين لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، لتهيئة الظروف لكي تقترب (أوكرانيا) من خطة العمل المتعلقة بالعضوية".

وأوضح فاتشتر، أن "هذا الأمر يشمل إصلاح القطاع الدفاعي الذي تساعد ألمانيا والناتو في تنفيذه، لكننا الآن لا نرى أن مسألة خطة العمل المتعلقة بالعضوية مدرجة حاليا على جدول الأعمال".

وقال إنه لا يود تحديد أي مواعيد نهائية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وفي الوقت نفسه، جدد موقف الحكومة الفدرالية الالمانية التي "تكرر باستمرار أنه لا يوجد أساس لهذا الأمر في الوقت الحالي، وبالتالي فهي لا تقدم وعودا كاذبة وضخمة".