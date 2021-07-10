احتجاجات لنشطاء البيئة قرب مقر اجتماع مجموعة العشرين

روما - (د ب أ)

تجمع عدة مئات من أنصار حماية البيئة على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فينيسيا، في مسيرة ضد تنظيم رحلات سياحية بحرية بسفن كبيرة في المدينة.

ودعت إلى المظاهرة حركة قامت بحملة لمنع السفن السياحية من دخول المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، كان هناك 400 متظاهر في بداية التظاهرة.

ولم يستبعد متحدث باسم الحركة احتمال أن يحاول بعض المتظاهرين لاحقا الوصول إلى منطقة اجتماعات مجموعة العشرين.

وتعارض الحركة التي تُدعى "نوج راندي نافي" أو (لا للسفن الكبيرة)، سياحة الرحلات البحرية، قائلة إنها مدمرة للبيئة ولا تفيد المدينة اقتصاديا.