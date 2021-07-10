Masrawy logo white

حماس تدعو لاستدامة الاشتباك مع إسرائيل لإفشال مخططاتها العنصرية

01:09 م السبت 10 يوليه 2021
حماس تدعو لاستدامة الاشتباك مع إسرائيل لإفشال مخططاتها العنصرية

حركة حماس - ارشيفية

غزة- (د ب أ):

دعت حركة " حماس " اليوم السبت إلى استدامة "الاشتباك مع إسرائيل في كل نقاط المواجهة لإفشال مخططاتها العنصرية" في الضفة الغربية.

وحث الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على "إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الإسرائيليين وقطعان المستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني".

ووجه القانوع التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني "الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات أمس أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية".

واعتبر أن "استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر على بسالة شعبنا وديمومة انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل".

واندلعت يوم أمس الجمعة مواجهات متفرقة بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات في قرى وبلدات الضفة الغربية احتجاجا على التوسع الاستيطاني.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 23 شخصا بالرصاص الحي، و70 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و260 بحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس.

وبحسب المصادر،أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، خلال مواجهات مماثلة في المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وعدد من القرى في الضفة الغربية.

حركة حماس إسرائيل العنصرية الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

تايلاند تشدد القيود في مناطق تشهد أعلى إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم عن تداول امتحان العربي: طالب واحد تم القبض عليه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا