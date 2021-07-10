انفجار هائل قرب مبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني ومنظمة صناعية في طهران

طهران- (د ب ا):

أفاد التليفزيون الإيراني بوقوع انفجار في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت، في شمال وشمال غربي العاصمة طهران.

وقال التليفزيون إن الانفجار وقع بالقرب من المبنى المركزي للإذاعة والتلفزيون والمبنى المركزي لمنظمة التجديد والتنمية الصناعية في إيران.

وتتعاون منظمة التنمية مع منظمة الطاقة الذرية، والحرس الثوري، ووزارة الدفاع، في برامج إيران النووية والصاروخية

والجوفضائية.

وأشار التليفزيون الإيراني إلى أن مصدر الانفجار الرهيب " جسم مجهول في منطقة متنزه ملّت".