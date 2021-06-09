رئيس الصحة العالمية يتعهد بإمدادات سريعة من اللقاحات لتونس ومساعدتها على إنتاجها محليًا

تونس - (د ب أ)

تعهد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء بتوفير إمدادات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتونس تصل إلى 600 ألف جرعة بنهاية العام الجاري.

وقال رئيس المنظمة في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي يقوم بزيارة إلى مقر المنظمة في جنيف، إنه طلب من دول مجموعة السبع توفير 100 ألف جرعة خلال شهري يونيو الجاري ويوليو.

وأضاف أنه بالاضافة إلى تلك الكمية ستصل تونس 250 ألف جرعة في سبتمبر ومثلها في نهاية العام الجاري.

خصصت منظمة الصحة العالمية لتونس حصة بـ 3ر4 مليون جرعة ضمن مبادرة "كوفاكس" لمساعدة الدول الفقيرة على مجابهة فيروس كورونا، لكن تونس لم تحصل قبل زيارة المشيشي سوى على 600 ألف جرعة، بالإضافة إلى مليون جرعة اقتنتها من مختبرات عالمية.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي "جائحة كورونا عمقت الهوة بين الدول الصناعية والدول في طريق النمو مثل تونس. لاحظنا أن دولا بدأت بالخروج من إجراءات الحجر الصحي واستعادة النسق الطبيعي للحياة.

وتابع المشيشي "في تونس رغم صعوبة الوضع الاقتصادي فنحن نضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال هو إلى متى يمكن للنظام الصحي في البلاد تحمل الضغط الهائل؟".

وتواجه الحكومة صعوبات في احتواء وضع وبائي دقيق ويحذر مسؤولون بوزارة الصحة من خطر موجة رابعة في ظل ضغط كبير على مستشفياتها، وتدهور الوضع اقتصادي في البلاد، ولا سيما القطاع السياحي الحيوي.

وفي حين يلوح التطعيم كأكثر الحلول فعالية للسيطرة على الفيروس واستعادة الوضع الطبيعي للحياة، فإن تونس لم تتمكن حتى الآن من تطعيم سوى حوالي 10 % من السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس "تونس اقترحت على منظمة الصحة العالمية أن تقوم بإنتاج اللقاح على أراضيها، ونحن نوافق على ذلك وسنعمل على إرسال فريق من الخبراء إلى تونس".

وتابع رئيس المنظمة "يعتبر هذا حل على المدى المتوسط والبعيد لكن كما قال الوزير (هشام المشيشي) نريد حلا فوريا لا يمكننا الانتظار إلى أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر".