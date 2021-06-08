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الصين توافق على تطعيم الأطفال فوق 3 سنوات بلقاح كورونا

09:57 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الصين توافق على تطعيم الأطفال فوق 3 سنوات بلقاح كورونا

أرشيفية

الصين - (أ ش أ)

قال مسؤول صيني في فريق بحث وتطوير اللقاحات التابع للآلية الصينية المشتركة للوقاية والسيطرة على الأوبئة، إن الصين قد وافقت على توسيع نطاق استخدام لقاح كوفيد-19 إلى الفئة العمرية التي تزيد على 3 سنوات. مشيرا إلى أن اللقاحات كانت قبل ذلك تسمح فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، وشملت عمليات التطعيم أشخاصا من كبار السن تزيد أعمارهم على 100 عام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن خطوة توسيع نطاق التطعيم لغير البالغين الذين تزيد أعمارهم على 3 سنوات، جاءت بعد أن أقر الخبراء والسلطات الصينية، بسلامة اللقاحات للاطفال بين 3 و17 سنة، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تطعيم الأطفال داخل الصين وفقا لوضع الوقاية، ابتداء من الأطفال الأكبر سنّا حتى الأطفال البالغين من العمر 3 سنوات.ش

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تطعيم الأطفال الصين لقاح كورونا فيروس كورونا

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