إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 173 مليونا و544 ألفا و368 حالة
واشنطن-(أ ش أ):
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 173 مليونا و544 ألفا و368 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و734 ألفا و835 حالة.
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