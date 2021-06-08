إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 173 مليونا و544 ألفا و368 حالة

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 173 مليونا و544 ألفا و368 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و734 ألفا و835 حالة.​