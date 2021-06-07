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الكنيست يعلن موعد التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

10:14 م الإثنين 07 يونيو 2021
الكنيست يعلن موعد التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن موعد التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها معارضو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال يائير ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون 7 أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.

وكان لابيد المكلف بتشكيل الحكومة، توصل إلى اتفاق مع نفتالي بينيت وأحزاب معارضة لنتنياهو، لتشكيل حكومة على أن يتولى بينيت رئاستها في الفترة الأولى.

الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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