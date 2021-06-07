وزير الخارجية الألماني يدعو لإلغاء الإجماع في قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إلغاء مبدأ الإجماع في قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال ماس اليوم الاثنين في مؤتمر السفراء في برلين: "لم يعد بإمكاننا السماح بأن نكون رهائن لأولئك الذين يشلّون السياسة الخارجية باستخدام حق النقض"، مضيفا أن من يفعل ذلك يخاطر عاجلا أو آجلا بتماسك أوروبا، مشددا على أن "حق النقض يجب أن ينتهي" - حتى لو كان ذلك يعني أن ألمانيا نفسها يمكن أن تخسر التصويت.

وتسبب مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي على نحو متكرر في الماضي في الحيلولة دون اتخاذ موقف واضح بشأن قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية. وأعاقت المجر مؤخرا اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الصراع المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر استخدام حق النقض.