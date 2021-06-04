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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

01:49 م الجمعة 04 يونيو 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطيني، عقب دهم منزل شقيقه أمين مغنم وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت آخر من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ومن جهة أخرى، دهست مستوطنة إسرائيلية، مواطنا فلسطينيا قرب باب المغاربة أحد أبواب "الأقصى" المبارك، بالقدس المحتلة، مما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض في جسده.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين مخابرات الاحتلال

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