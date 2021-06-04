الخارجية تشيد بالوفد الشبابي الذي شارك في المنتدى الروسي المصري الأول

القاهرة - أ ش أ

وجهت وزارة الخارجية الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد نجاح المشاركة المصرية في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي نظمته الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو الماضي، بموسكو وكازان.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنها تلقت خطابا من الخارجية أكدت فيه أن انخراط الشباب المصري خلال فعاليات المنتدى عكس الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة للاستعداد والتحضير للمشاركة فيه، مشيدة بالجهد الكبير والاحترافية العالية التي تعامل بها الوفد وقياداته ، وبحسن اختيار الشباب المصري المشاركين في المنتدى ، والذي خلف أطيب الأثر لدى الجانب الروسي.

وحظي المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول باهتمام كبير ورعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يعد أول فعاليات عام التبادل الإنساني والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتباره أول تبادل شبابي بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف بسبب فيروس كورونا والذي اجتاح العالم في عام 2020، وتسبب في تعطيل العديد من الأنشطة والبرامج على مستوى العالم، والتي من ضمنها التبادل الشبابي والذي يعد أحد أهم ركائز تدعيم العلاقات بين الدول وتبادل الثقافات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أوفدت أكبر وفد شبابي مصري مكون 27 شابا وفتاة من مختلف المحافظات والتخصصات إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي كان يمثله الدكتور عبد الله الباطش رئيس الوفد نائباً عن وزير الشباب والرياضة، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الإنساني المصري الروسي، والدكتور سامي عمار مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة، وعدد من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدى وهي ريادة الأعمال، والابتكار، والصناعات الإبداعية، والعمل التطوعي، والدبلوماسية الشبابية.