رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على الانسحاب من تيجراي

وكالات

علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على انسحاب القوات الفيدرالية الإثيوبية من إقليم تيجراي شمال البلاد، قائلاً: "إن الجيش انسحب من ميكلي عاصمة إقليم تيجراي لأنها لم تعد محورًا للصراعات"، بعدما قال مسؤول بالحكومة إن بمقدور القوات العودة إلى المدينة في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وزعم آبي أحمد، أن قوات الجيش الإثيوبي لم تهزم في الإقليم.

وكان ذلك أول تصريح علني يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم، في تحول كبير للأحداث بعد صراع استمر ثمانية أشهر وأودى بحياة الآلاف.

وعلى مدى الأشهر الماضية، خلف القتال في تيجراي آلاف القتلى ونزح أكثر من مليوني شخص بعد دخول القوات الإثيوبية إلى الإقليم، مما أدى لسوء الأوضاع ومواجهة 350 ألف شخص شبح المجاعة.

وشنّ آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا عملية عسكرية في الإقليم في نوفمبر الماضي، ردا على رفض الجبهة الإصلاحات السياسية وتقارير عن تحركات عسكرية والاستيلاء على قواعد للجيش، ونجح خلال الشهر ذاته في الاستيلاء على عاصمة الإقليم.