التشيك تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان

التشيك - (أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة في التشيك رسميًا، اليوم الأربعاء، انسحاب آخر جنودها من أفغانستان.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن 12 جنديا كانوا آخر جنود البلاد في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان عادوا إلى التشيك الأحد ومعهم جميع المعدات والمؤن.

ومنذ عام 2002، شارك أكثر من 11 ألفا و500 جندي تشيكي في مهمة حلف الناتو بأفغانستان، وعمل معظمهم في المستشفيات الميدانية ووحدات الحماية الكيماوية والبيولوجية.