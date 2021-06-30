Masrawy logo white

التشيك تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان

05:45 م الأربعاء 30 يونيو 2021
التشيك تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان

أرشيفية

التشيك - (أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة في التشيك رسميًا، اليوم الأربعاء، انسحاب آخر جنودها من أفغانستان.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن 12 جنديا كانوا آخر جنود البلاد في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان عادوا إلى التشيك الأحد ومعهم جميع المعدات والمؤن.

ومنذ عام 2002، شارك أكثر من 11 ألفا و500 جندي تشيكي في مهمة حلف الناتو بأفغانستان، وعمل معظمهم في المستشفيات الميدانية ووحدات الحماية الكيماوية والبيولوجية.

هذا المحتوى من

قوات التشيك أفغانستان انسحاب القوات الاجنبية طالبان

الخبر التالى:

السعودية تؤكد استعدادها بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
261

إصابات اليوم

23

وفيات اليوم

323

متعافون اليوم

281031

إجمالي الإصابات

16148

إجمالي الوفيات

210805

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا