جوجل تعلن عن إجراءات لمواجهة الاحتيال المالي في المملكة المتحدة

كاليفورنيا - أ ش أ

أعلنت جوجل عملاق محركات البحث في العالم، عن إتاحة إجراءات إضافية تهدف إلى مواجهة الاحتيال المالي.

وذكرت منصة جوجل -في منشور على المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء- أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة في مختلف المجالات للمساعدة في معالجة قضية الاحتيال المالي، متعهدة بتقديم 5 ملايين دولار في شكل ائتمانات إعلانية لدعم حملات التوعية العامة في المملكة المتحدة، ما يساعد على ضمان أن يكون المستهلكون على دراية أفضل بكيفية اكتشاف أساليب المحتالين عبر الإنترنت وخارجه.

وكإجراء إضافي لحماية المستخدمين والمعلنين الشرعيين والمساعدة في منع المحتالين من استغلال منصات جوجل، سيتم تحديث سياسة المنتجات والخدمات المالية في إعلانات جوجل اعتبارًا من 30 أغسطس لتقديم متطلبات اعتماد جديدة لمعلني الخدمات المالية الذين يستهدفون المملكة المتحدة.

وسيُطلب من معلني الخدمات المالية إثبات حصولهم على تصريح من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أو أنهم مؤهلون للحصول على أحد الإعفاءات المحدودة الموضحة في صفحة التحقق من الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

وقالت جوجل: "يعكس إعلان اليوم تقدمًا كبيرًا في تقديم تجربة أكثر أمانًا للمستخدمين والناشرين والمعلنين.. بينما نتفهم أن تحديث السياسة هذا سيؤثر على مجموعة من المعلنين في مجال الخدمات المالية، فإن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على أمان المستخدمين على منصاتنا".

ويجب على المعلنين إثبات حصولهم على تصريح من هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة أو أنهم مؤهلون للحصول على أحد الإعفاءات المحدودة الموضحة في صفحة التحقق من الخدمات المالية في المملكة المتحدة، ويمثل الإجراء أحدث خطوة في التزام جوجل بمعالجة الجرائم المالية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة.