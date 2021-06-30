لقاح موديرنا يحصل على تصريح للاستخدام الطارئ في بنجلاديش

داكا - أ ش أ

وافقت المديرية العامة لإدارة الدواء البنجالية على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.

ونقلت صحيفة بروثوم ألو المحلية البنجالية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- عن بيان أصدرته المديرية " إن الهيئة التنظيمية قد منحت تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ بعد إجرائها جميع الفحوصات اللازمة من قبل اللجنة الفنية".

ووفقًا لبيان المديرية، فإن موديرنا هو اللقاح الثامن الذي يتم منحه ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، ففي 15 يونيو الجاري، وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19 التابع لشركة جونسون أند جونسون في بنجلاديش.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بنجلاديش ارتفعت إلى 904 آلاف و436 حالة، تعافى منهم 811 ألفا و700 حالة منذ بداية الجائحة بينما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفا و388 حالة.