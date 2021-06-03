ثعبان يسقط من السماء ويلدغ سائق سيارة

نيروبي- (بي بي سي):

نُقل سائق في مقاطعة كيتوي الكينية إلى المستشفى بعد حادثة غريبة قال فيها إن ثعباناً سقط من السماء ولدغه.

وقال ديفيد موسيوكا لقناة تلفزيونية رسمية إن نسراً أسقط الثعبان فوق سيارته أثناء قيادته لها. قال إن الثعبان انزلق من النافذة ولدغه في يده.

وقال إن صرخاته نبهت السكان المحليين الذين قتلوا الثعبان. ولكن بينما كانوا يفكرون فيما يجب أن يفعلوه بالثعبان الميت عاد النسر وانقض على الأفعى وطار به بعيداً.