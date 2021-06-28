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إصابة 6 أشخاص جراء حريق هائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

09:46 م الإثنين 28 يونيو 2021
إصابة 6 أشخاص جراء حريق هائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

ائل قرب محطة قطارات جنوب لندن

لندن - ( د ب ا)

أصيب ستة أشخاص وتم إخلاء عدد من المباني بعد أن تسبب حريق قرب محطة قطارات جنوب العاصمة البريطانية في تصاعد عمود من الدخان في السماء.

وقالت هيئة الإسعاف في لندن إنها عالجت ستة أشخاص في مكان الحادث ، فيما تم نقل شخص سابع إلى المستشفى،بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي ".

كان ضابط شرطة من بين أولئك الذين احتاجوا إلى العلاج من أثار استنشاق الدخان ، بحسب عمدة لندن صادق خان .

وذكرت "بي بي سي" أن نحو 100 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع في بعض أقواس السكك الحديدية بالقرب من محطة إليفانت وكاسل.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن ثلاث وحدات تجارية اشتعلت فيها النيران إلى جانب أربع سيارات وصندوق هواتف .

وتم تحذير السكان المحليين بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، كما تم منع جميع القطارات من المرور عبر المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن شرطة النقل البريطانية أنه تم إخلاء محطة السكك الحديدية.

وتقول شرطة ساوثوارك إنه لا يُعتقد أن الحادث له علاقة بالإرهاب.

وأفاد بعض الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة بأنهم سمعوا دوي انفجار، فيما أظهر مقطع فيديو لشاهد عيان شاركته إدارة الإطفاء انفجارا كبيرا وأعمدة من الدخان الأسود.

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