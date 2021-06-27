"رويترز": السودان رفض مقترحًا إثيوبيًا بشأن سد النهضة

وكالات:

أعلن مسؤول سوداني كبير اليوم الأحد أن بلاده رفضت مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة، ما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن الاقتراح الإثيوبي ليس حقيقيا، ووسيلة لكسب الوقت، مشددًا على أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يأتي تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي، وأن يشمل جميع الأطراف.

وأشار إلى أن بلاده منفتحة على أي اتفاق مؤقت قبل عملية الملء الثانية وبشروط معينة، موضحًا أن المقترح الإثيوبي تضمن شروطًا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مسؤول سوداني، تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي مرحلي بشأن سد النهضة يتضمن 4 شروط، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر المسؤول وفقًا لـ"روسيا اليوم" أن بلاده قبلت بالاتفاق الجزئي الذي تلقته من الاتحاد الأفريقي، ويشمل توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيًا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة، مع وجود ضمانات من المجتمع الدولي.

وقال مصدر سوداني، لـ"العربية" السعودية، إن بلاده لا تساوم على مواقفها التفاوضية، مشدد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أكد أن مفاوضات سد النهضة غير منهجية.

وطلب السودان مؤخرا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن ملف سد النهضة، ودعمت مصر هذا الطلب، فيما شددت إثيوبيا على أن هذا الموضوع خارج صلاحيات المجلس.