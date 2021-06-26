سيارة تصطدم ببوابة السفارة الروسية في مينسك وسط ظروف غامضة

موسكو - (د ب أ)

قالت السلطات البيلاروسية، مساء اليوم السبت، إن سيارة اصطدمت ببوابة السفارة الروسية في مينسك عاصمة بيلاروسيا. ولم تتضح ملابسات الحادث في البداية.

ونشر المحققون مقطع فيديو لكاميرا مراقبة تظهر سيارة بيضاء تسير بسرعة عالية وتصطدم بأحد بوابتي السفارة التي انفتحت بسبب الاصطدام.

ثم نزل رجل من السيارة وتسلق السياج الثاني.

وقالت السلطات إنه تم القبض على الرجل يبلغ من العمر 35 عامًا. وقيل إنه كان تحت تأثير المخدرات.

ولم يتضح ما إذا كان للحادث علاقة بالوضع السياسي في الجمهورية السوفيتية السابقة. وتدعم روسيا الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي لديه عدد قليل من الحلفاء الدوليين الآخرين.

وبسبب استمرار قمع المعارضة، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على بيلاروس أمس الجمعة.