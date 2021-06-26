فرنسا: تسجيل 12 حالة وفاة و2128 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

باريس - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، السبت، تسجيل 12 حالة وفاة، وألفيّ و128 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 110 آلاف و980 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و768 ألفا و443 إصابة. وحصل نحو 33 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".