محمد بن راشد يعتمد هيكلة غرف تجارة دبي

دبي- (د ب أ):

اعتمدت الإمارات، السبت، هيكلة غرف تجارة دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، في عدة تغريدات بموقع تويتر، السبت: "اعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث، ويضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للإمارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً".

وأضاف أن غرف التجارة الجديدة أمامهم مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتطوير الاقتصاد الرقمي الجديد وحماية مصالح رجال الأعمال، ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة.

وأشار إلى أن هيكلة غرف تجارة دبي يشمل ثلاث غرف (للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية)، موضحا أنه نموذج جديد بهدف الاستفادة من غرفة دبي، أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو، كذراع تنموي رئيسي لدبي، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال.