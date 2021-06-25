"هذه تونس مش الهند".. وضع وبائي كارثي ونداءات استغاثة دولية

(وكالات)

ارتفعت الإصابات بشكل هائل في تونس، بالدرجة التي حذر فيها المسؤولين من تحول الوضع إلى "كارثة محتملة"، خاصة مع انتشار سلالة دلتا الهندية، وتسجيل وزارة الصحة التونسية رسمية 6 حالات من المتحور الأكثر خطورة وانتشارا من كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الأرقام الرسمية تظهر أن تونس دخلت مرحلة "تسونامي المرض".

وقال عضو اللجنة العلمية في تونس أمان الله المسعدي، لـ"رويترز"، أمس الخميس، إن الوضع الوبائي "أصبح كارثيًّا".

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وقال المسعدي: "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا المئة يوميا، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

"هذه تونس مش الهند"

مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في تونس، أطلق المواطنين هناك نداءات استغاثة، وشاركت حسابات صور ومقاطع فيديو عن تطور الوضع الوبائي في البلاد.

ونشرت حسابات رسمية منذ أيام، بشكل واسع، مقطع فيديو لطبيبة من مدينة القيروان تنتقد تعامل الحكومة مع الوضع الوبائي، وتتحدث عن الوفيات المتزايدة جراء الإصابة بكورونا.

طبيبة تنهار من انهيار الوضع الصحي في #القيروان #وينكم يا رجال القيروان ؟

يا سي @AlouiniSouhail اتنجم تتصرف مع منظمة الصحة العالمية .. ولاية منكوبة راهي pic.twitter.com/YvZU59UKHq — 💎 عفاف الغربي (@afefgharbitv) June 19, 2021

وحتى اللحظة، سجلت تونس وفق الإحصاءات الرسمية، نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالى 14233 وفاة.

وتحدثت وزارة الصحة التونسية عن ارتفاع كبير لمستوى انتشار العدوى بـ11 منطقة في 7 ولايات.

وتسجل تونس على المستوى الوطني 32 بالمئة من الحالات الإيجابية عن مجمل التحاليل المنجزة يوميا للكشف عن الفيروس.

وتزامن ذلك مع رصد السلطات التونسية 6 حالات عدوى بالسلالة الهندية لمتحور فيروس كورونا "دلتا"، فيما تحوم الشكوك حول وجود إصابات بالسلالة البرازيلية.

ووصف عضو اللجنة العلمية، سامي المورالي، في تصريح صحفي، ونقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي"، بعد الاجتماع الوضع الوبائي بـ"الدرامي"، مع انتشار العدوى وامتلاء أسرة الأكسجين وأقسام الإنعاش بنسبة 90 بالمائة بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية.

نداءات استغاثة دولية

توجه رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق بدعوة لـ"حكام تونس أن يوجهوا فورا نداء للتضامن الدولي لطلب الدعم والمساعدة في مواجهة الموجة الحالية للوباء".

وحملهم مرزوق، في الدعوة المنشورة عبر حساباته الرسمية على فيسبوك، مسؤولية ما سيحدث إن "تقاعسوا" بسبب "صراعاتهم على الصلاحيات ورفضهم لتحمل المسؤولية".

وعلمت بي بي سي أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة القيروان تتحرك لإصدار نداء استغاثة دولي.

وستطلب المنظمات فيه من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل، لمساعدة الطواقم الموجودة في المحافظة في مجابهة الأعداد الكبيرة من الإصابات، و"التي تعجز عن التعامل معها حتى بعد الإجراءات التي أقرتها الحكومة".