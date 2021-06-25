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الشرطة الألمانية تطلب عدم مشاركة مقاطع فيديو حادث طعن فورتسبورج

08:55 م الجمعة 25 يونيو 2021
الشرطة الألمانية تطلب عدم مشاركة مقاطع فيديو حادث طعن فورتسبورج

الشرطة الألمانية

فورتسبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

بعد حادث الطعن الذي وقع وسط مدينة فورتسبورج بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا دعت الشرطة إلى ضبط النفس على الشبكات الاجتماعية.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر اليوم الجمعة: "من فضلكم لا تنشروا صورا أو مقاطع فيديو"، وحثت الجمهور بالقول: "نرجوكم احترام خصوصية الضحايا!".

وبعد قليل من وقوع الحادث نشرت مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية التي كان من المفترض أن تظهر ما حدث.

وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص قتلوا في الهجوم وأصيب آخرون بجروح، وتم التغلب على المشتبه فيه واعتقاله.

وأضافت الشرطة ردا على سؤال بعد وقوع الحادث اليوم الجمعة إن الخطر على السكان لم يعد موجودا.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث أنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع.

استدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

الشرطة الألمانية ادث طعن فورتسبورج ادث طعن لمانيا لاية بافاريا

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