إسبانيا تخفف شرط ارتداء الكمامة نظرا لتراجع إصابات كورونا

مدريد- (د ب أ):

ذكر مسؤولون في إسبانيا اليوم الخميس أن الحكومة تعتزم تخفيف شرط ارتداء الكمامة بشكل كبير، مشيرين إلى أنه لن يعود لزاما ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ولكن فقط في ظروف معينة.

وسوف يتحتم على الأشخاص ارتداء الكمامات فقط حال لم يستطيعوا المحافظة على التباعد بمسافة متر ونصف عن من هم ليسوا من أسرتهم بموجب القاعدة الجديدة التي تطبق اعتبارا من السبت.

غير أنه يجب على الأشخاص الاحتفاظ بكمامة معهم في حال احتاجوا لها.

ولكن مازال يجب ارتداء الكمامات في المناطق العامة المغلقة وفي وسائل النقل.

وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس بعد اتخاذ القرار خلال اجتماع للحكومة: "هذا قرار مهم على نحو لا يصدق"، وقد تحقق بفضل التراجع المستمر في الإصابات. وأضافت: "هذا يعني أن ابتسامة الشعب سوف تعود مجددا".

فرضت الحكومة الإسبانية شرط ارتداء الكمامة في مايو 2020، وبموجبه لم يكن مسموحا خلع الكمامات في الأماكن العامة إلا في مواقع معينة مثل على الشاطئ وفي المطاعم والحانات وخلال لعب الرياضة.

يتراجع معدل الإصابة في إسبانيا باطراد منذ شهور، وسجلت البلاد مؤخرا معدل إصابة على مدار سبعة أيام بلغ 43 لكل مئة ألف شخص. وهذا المعدل أقل حتى في بلنسية وجزر البليار وهي مقاصد سياحية شهيرة.