مصر تتقدم بأوراق ترشحها لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي

القاهرة- (أ ش أ):

تقدمت مصر بأوراق ترشحها لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، خلال اجتماعات الدورة العادية العاشرة لمؤتمر المفوضين، المنعقدة على هامش أعمال الدورة العادية الـ 39 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل المقامة في زيمبابوي خلال الفترة من 21 وحتى 25 يونيو الجاري.

وتضم الانتخابات ستة مرشحين من الدول العربية، يشاركون بمنتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد؛ ليعرضوا خططهم ورؤيتهم على الدول العربية المشاركة؛ لاختيار من يمثلهم عالميًا في الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل لمدة أربع سنوات.

ورشحت الهيئة القومية للبريد المصري، سامح سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد المصري، لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، خلال الانتخابات التي تجرى على هذا المنصب خلال العام الجاري، ليكون ممثلا للمنطقة العربية في ذلك المنصب الإقليمي الهام لخلق مساحة من العمل الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المكانة التي تستحقها وتدعم المصالح العربية الأفريقية المشتركة.

تأتي مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص الدولة على التواجد المؤثر في الساحة الأفريقية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

تناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات الهامة، التي تخص مستقبل العمل البريدي في أفريقيا، وتشمل الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي والشمول المالي وتطوير الخدمات البريدية والتحول الرقمي للمؤسسات البريدية، وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة والتي ستستمر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الأفريقية الخاصة بالاتحاد الأفريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وخلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد، قدم رئيس البريد المصري - بصفته رئيس منتدى المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية "تعاون جنوب – جنوب" - تقريرا عن أعمال المنتدى، استعرض خلاله ما جرى تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي في مشروعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي للمؤسسات البريدية الأفريقية في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.

وقام مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل باعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج؛ ستؤثر على ملامح استراتيجية الاتحاد المستقبلية؛ من حيث تبنّي استراتيجية تعزز التوجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني.