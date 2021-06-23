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ألمانيا وفرنسا تطرحان بدء محادثات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

10:02 م الأربعاء 23 يونيو 2021
ألمانيا وفرنسا تطرحان بدء محادثات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

ميركل وماكرون

بروكسل - (د ب أ)

أكدت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء أن ألمانيا وفرنسا تطرحان فكرة بدء محادثات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتدفع الدولتان بأن محادثات كهذه يمكن أن تؤدي إلى نقل العلاقة لمستوى أكثر إيجابية مع موسكو، مع التركيز على المصالح المشتركة مثل تغير المناخ وحماية البيئة.

وتم الاستشهاد بسبب آخر هو أن بوتين يلتقي أيضا بشركاء آخرين على المستوى الثنائي، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويواجه أسئلة تهم الاتحاد الأوروبي أيضًا، وفقًا لمصدر دبلوماسي.

ومع ذلك، لم يتضح بعد الشكل الذي ستتخذه مثل هذه المحادثات، سواء عبر الهاتف، أو وجها لوجه، ومع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 أو مع عدد مختار من الممثلين.

من المرجح أن تثير الرغبات الفرنسية الألمانية الكثير من المقاومة غدا الخميس، عندما يأتي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل لمناقشة بعض القضايا السياسية الأكثر حساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع ما يعتبرونه روسيا عدوانية بشكل متزايد.

وقوبل اقتراح إجراء محادثات مباشرة بمقاومة شديدة من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن مخاوفها بشأن استئناف المحادثات في وقت يشهد تدهور العلاقات مع الجارة الشرقية للتكتل خلال العام الماضي.

ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي روسيا

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