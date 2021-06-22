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السودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة

09:01 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
السودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة

مجلس الأمن الدولي

وكالات:

دعا السودان اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة بشأن أزمة سد النهضة، وطالبه بإيجاد حل لتلك الأزمة بين أطرافها الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت "العربية".

‏وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة التي تهدد حياة الملايين، مضيفة أن إثيوبيا قابلت جهودنا المخلصة لحل الأزمة بتعنت. وتابعت أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي للأزمة وصلت إلى طريق مسدود.

كان اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة منتصف يونيو الجاري، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

السودان مجلس الأمن سد النهضة اثيوبيا مصر مياه النيل مريم الصادق المهدي

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