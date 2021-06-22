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أمريكا تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

07:53 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
أمريكا تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

القوات الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، انسحاب ما يزيد عن 50% من قواتها في أفغانستان.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- "تقدر القيادة المركزية الأمريكية أننا أكملنا أكثر من 50 % من عملية الانسحاب".

وأضاف البيان "تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بسحب ما يعادل 763 حمولة من المواد من طراز سي-17 من أفغانستان، وقامت بتحويل ما يقرب من 14790 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية للتخلص منها".

وتابع البيان "سلمت الولايات المتحدة رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، ونتوقع تسليم ونقل قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل، مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية أثناء عملهم على تحقيق الاستقرار والدفاع عن دولتهم".

هذا المحتوى من

Asha
القوات الأمريكية أفغانستان أمريكا وزارة الدفاع الأمريكية

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