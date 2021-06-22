البنتاجون: ندرس إبطاء انسحاب القوات من أفغانستان بعد تصاعد العنف

واشنطن - (بي بي سي)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تدرس احتمال إبطاء انسحابها من أفغانستان، بسبب تصاعد العنف في البلاد والانتصارات التي حققتها حركة طالبان في قتالها مع القوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن الموعد النهائي للانسحاب الكامل المحدد في 11 سبتمبر، لا يزال قائما، لكن الوتيرة قد تتغير.

وشهدت أفغانستان تصاعدًا في العنف مع استعداد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لسحب ما تبقى من قواتهما من أفغانستان.

وقد كثفت حركة طالبان هجماتها خلال الشهر الماضي، وسيطرت على أكثر من 50 من بين 73 مقاطعة منذ مايو. كما استولت الحركة على كميات كبيرة من العتاد العسكري، وقتلت وجرحت وأسرت العشرات من الجنود الأفغانيين.

ونفت الحكومة الأفغانية سقوط المناطق في يد طالبان، قائلة إنها أخليت في "انسحاب تكتيكي". ولا توجد معلومات بخصوص عدد القتلى والجرحى من حركة طالبان.