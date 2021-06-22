موسكو تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع وفيات كورونا

موسكو - (د ب أ)

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر مدونته اليوم الثلاثاء، إعادة فرض القيود بسبب فيروس كورونا بالعاصمة الروسية موسكو، نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات.

وبموجب القيود فإنه اعتبارًا من يوم الاثنين، سيكون السكان مطالبون بتقديم دليل على التعافي من عدوى كورونا أو نتيجة تحليل سلبية (بي سي أر) وليس مسحة أنف سريعة إذا كانوا يرغبون في التردد على الحانات والمطاعم في المدينة.

وتبنى الخطة على "تجربة" كان العمدة قد أعلن عنها فقط بشأن الدخول إلى المطاعم والحانات.

بالإضافة لذلك، ستقتصر الأحداث العامة على حضور 500 شخص،بعدما كان العدد ألف شخص حتى الوقت الراهن. وكتب سوبيانين "يورو 2020 يجب إغلاق مناطق المشجعين وصالات الرقص".

وسجلت السلطات في موسكو اليوم 6555 إصابة جديدة بالمدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 86 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو أكبر عدد من الوفيات الناتجة عن الفيروس بالمدينة في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020.

وكتب سوبيانين: "هناك أكثر من 14 الف حالة خطيرة بالمستشفى".وتلقى أكثر من مليوني شخص من سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح روسي الصنع، وهو ما يمثل حوالي 16% من السكان.

ويدفع المسؤولون الروس بقوة بحملة التطعيم في المدينة، على أمل التغلب على شكوك المنتشرة بشأن اللقاح.