رئيس حكومة الاحتلال يهاجم الرئيس الإيراني الجديد

تل أبيب - (د ب أ)

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت هجومًا حادًا على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

وقال بينيت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إن انتخاب رئيسي، ربما يمثل إشارة أخيرة للقوى الدولية كي تفيق قبل أن تعود للاتفاق النووي، وأن تفهم مع من تتعامل. هؤلاء الرجال هم قتلة ومرتكبو عمليات قتل جماعي.

وذكر في إشارة إلى دور رئيسي أثناء توليه رئاسة السلطة القضائية إنه من بين كل الأشخاص الذين يمكن أن يكون المرشد الإيراني علي خامنئي، قد اختارهم ..اختار "جلاد طهران" ذلك الرجل سيئ السمعة بين الإيرانيين وحول العالم لقيادته للجان الموت، التي أعدمت الآلاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء على مر السنين.

واستطرد بالقول: "من الواضح لنا جميعا أن هذا هو نظام من الجلادين، ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. وهذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت".

كما انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الانتخابات. وقال على تويتر في وقت متأخر من يوم أمس السبت إن "رئيس إيران الجديد هو راديكالي مسؤول عن موت الآلاف من الإيرانيين".

وقال إن "انتخابه يجب أن يخلق عزما جديدا لوقف برنامج إيران النووي على الفور"، ووضع نهاية لتطلعات طهران التدميرية في المنطقة.

وسيمثل رئيسي تغيرا كبيرا في الاتجاه الذي تسلكه الحكومة في إيران، بعد ثمانية أعوام تحت حكم الرئيس حسن روحاني، الذي يحظر عليه خوض الانتخابات مجددا بعد قضائه ولايتين في السلطة.

وجاء نجاح رئيسي في الانتخابات، حيث توقفت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع عدم وجود مؤشرات على حدوث انفراجة حتى بعد الجولة السادسة من المباحثات في فيينا.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية اليوم الأحد إننا "نستمر في إحراز تقدم ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن عدد من العناصر المهمة. غير أن معظم القضايا الصعبة لا يزال يتعين إيجاد حل لها".

ومن المقرر أن تعود الوفود المشاركة في المباحثات الآن إلى عواصم بلادها لإجراء مشاورات.