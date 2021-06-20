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مقتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار شمالي المكسيك

07:35 ص الأحد 20 يونيو 2021
مقتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار شمالي المكسيك

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار شمالي المكسيك، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية يوم السبت.

ونقلت صحيفة "ميلينيو" عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، قولها إن رجالاً يستقلون سيارات رياضية متعددة الأغراض أطلقوا النار على 14 شخصاً في مناطق مختلفة من مدينة رينوسا على الحدود مع الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير فإن شخصا آخر قتل في هجوم على الشرطة.

وتشهد المنطقة شمالي المكسيك تنافسا بين عصابات إجرامية مختلفة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والأسلحة والبشر التي تدر أرباح.

ولم تنجح الحكومة المكسيكية حتى الآن في السيطرة على أزمة العنف الضخمة في البلاد.

وفي الوقت الذي اعتمدت في الحكومات السابقة عل القمع في المقام الأول، قال الرئيس الحالي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه يريد محاربة العصابات "بالأحضان لا بالرصاص".

ولم تنجح تلك الإستراتيجية حتى الآن وازداد العنف على العكس من ذلك.

وتسجل المكسيك حاليًا ما يقرب من 100 جريمة قتل كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 88 ألف شخص يعتبرون في عداد المفقودين.ولا يتم حل معظم القضايا .

حادث إطلاق نار المكسيك سيارات رياضية

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