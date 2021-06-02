جولة جديدة للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي لبحث أزمة سد النهضة

وكالات

يستعد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، للقيام بجولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تشمل كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكينيا، تتركز حول سد النهضة واستقرار منطقة القرن الإفريقي، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية أن فليتمان يبداأ جولته من قطر ثم المملكة العربية السعودية والإمارات ويختتم جولته بزيارة كينيا.

وأشار بيان صحفي إلى أن المبعوث الخاص سيلتقي كبار المسؤولين في الدول الأربع لمناقشة سبل التعاون لدعم الاستقرار والازدهار في منطقة القرن الإفريقي بما في ذلك حل للنزاع على سد النهضة الإثيوبي تقبله كافة الأطراف.