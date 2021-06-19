التحالف: اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية استهدفت السعودية

الرياض - (د ب أ)

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية،اليوم السبت، 11 طائرة مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم "إن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران (جنوب غرب) المملكة".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الدفاعات السعودية، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين للحوثيين صوب خميس مشيط، جنوب غرب وكذلك إسقاط مسيرة ثالثة.

وأعلن التحالف أن "تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب".

كما أكد التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأفاد التحالف بأن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت لهجمات الحوثيين المتعمدة والممنهجة والتي تعتبر جرائم حرب.

وأوضح التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن أول أمس الخميس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، دائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.