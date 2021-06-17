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الكرملين: ضم أوكرانيا للناتو "خط أحمر"

01:39 م الخميس 17 يونيو 2021
الكرملين: ضم أوكرانيا للناتو "خط أحمر"

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية

وكالات:

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن القمة الروسية الأمريكية في جنيف كشفت عن استحالة تقريب وجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة، تجاه تطورات الأوضاع في بيلاروسيا، محذرا في الوقت نفسه من انضمام أوكرانيا لحلف الناتو والذي عدّه "خطًا أحمرًا" لموسكو.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن موسكو حذرت من البداية من أي توقعات مرتفعة من لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأضاف "الآن نستطيع القول، اعتماداً بالدرجة الأولى على تقديرات الرئيس نفسه، أن القمة كانت إيجابية بقدر أكبر"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح أن الاجتماع منح الرئيسين فرصة لمعرفة على مواقفهما وإدراك ماهية المجالات التي يمكن التعاون بين موسكو وواشنطن، وتلك التي لا يزال التعاون فيها مستحيلا بسبب الخلاف التام في وجهات النظر.

وأبدى المتحدث باسم الكرملين قناعته بضرورة انطلاق مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، في أسرع وقت ممكن.

واحتضنت مدينة جنيف السويسرية، مساء أمس الأربعاء، أول قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، هي منذ وصول الأخير إلى سدة الحكم، ووسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو.

روسيا الكرملين أوكرانيا حلف الناتو

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