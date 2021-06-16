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بايدن: ناقشت مستقبل العلاقات مع بوتين ونسعى لعلاقة مستقرة

07:31 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: ناقشت مستقبل العلاقات مع بوتين ونسعى لعلاقة مستقرة

جو بايدن


وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أجندته ليست ضد روسيا وإنما وفقًا لمصلحة الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أنه يسعى لبناء علاقة مستقرة مع روسيا، كما ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستقبل العلاقات بين البلدين.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أنه ناقش مع بوتن الاستقرار الاستراتيجي.

واعتمدا الرئيسان الأمريكي والروسي، بيانًا مشتركًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، سعيًا لإرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

جو بايدن فلاديمير بوتين موسكو واشنطن

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