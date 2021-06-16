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بوتين وبايدن يعتمدان بيانًا مشتركًا حول الاستقرار الاستراتيجي

07:03 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بوتين وبايدن يعتمدان بيانًا مشتركًا حول الاستقرار الاستراتيجي

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تبنيا، في ختام محادثاتهما في جنيف، إعلانًا مشتركًا حول الاستقرار الاستراتيجي، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر البيان المشترك الصادر عقب القمة، أن روسيا والولايات المتحدة تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

وقال البيان: "لقد أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما، حتى في أوقات التوتر، قدرتهما على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة لضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية".

والتقى الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الأربعاء، في جنيف لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين البلدين.

وناقشا الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة "كورونا"، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناجورني قرة باغ، وأوكرانيا وبيلاروسيا.

الكرملين فلاديمير بوتين جو بايدن واشنطن موسكو

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