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البيت الأبيض: انتهاء جولة محادثات موسعة استمرت 65 دقيقة

05:36 م الأربعاء 16 يونيو 2021
البيت الأبيض: انتهاء جولة محادثات موسعة استمرت 65 دقيقة

جو بايدن وبوتين

وكالات:

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المسؤول إن جولة المحادثات الموسعة بين الرئيسين والوفدين المرافقين استمرت لنحو 65 دقيقة.

وكان بوتين وبايدن عقدا في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات على نطاق ضيق بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

جو بايدن جينيف فلاديمير بوتين

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