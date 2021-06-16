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56 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

11:18 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
56 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى - أرشيفية

رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن 56 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه ما يسمى بمجلس المستوطنات في وقت سابق لاقتحام الموقع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت اقتحام المستوطنين للموقع الأثري كل أربعاء، إلا أن البرنامج الجديد يهدف لزيادة أيام الاقتحام لثلاثة أيام بالأسبوع.

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المسجد الأقصى المستوطنين قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

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