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الهند تسجل أكثر من 62 ألف إصابة و2542 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:37 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
الهند تسجل أكثر من 62 ألف إصابة و2542 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي /أ ش أ/

سجلت الهند 62 ألفا و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و633 ألفا و105 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2542 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 379 ألفا و573 حالة.
وأفادت بأن 107 آلاف و628 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و388 ألفا و100 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 865 ألفا و432 حالة.

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