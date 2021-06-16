سريلانكا تسجل 2334 إصابة جديدة و55 وفاة بفيروس كورونا

كولومبو /أ ش أ/

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 228 ألفا و256 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2315 حالة، عقب تسجيل 55 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 30 ألفا و594 حالة على مستوى البلاد، بينما تجاوز العدد الإجمالي لحالات التعافي حاجز الـ 190 ألف حالة.