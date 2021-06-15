شكري: يجب توافر الإرادة الحقيقية لإحياء المسار التفاوضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة‬

مصر - (أ ش أ)

شدد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس‬ اليوم الثلاثاء، بالدوحة على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل إقامة ⁧الدولة الفلسطينية المُستقلة‬ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" إن وزير الخارجية أكد كذلك على مواصلة الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة لتحقيق الهدوء والاستقرار المرجو.. مشيرا إلى أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لإعادة الإعمار والوفاء بالاحتياجات التنموية للأشقاء في ⁧‫ فلسطين‬⁩ تعكس التزام مصر الراسخ تجاه ⁧‫القضية الفلسطينية‬.