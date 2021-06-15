Masrawy logo white

شكري: يجب توافر الإرادة الحقيقية لإحياء المسار التفاوضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة‬

05:13 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
شكري: يجب توافر الإرادة الحقيقية لإحياء المسار التفاوضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة‬

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

شدد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس‬ اليوم الثلاثاء، بالدوحة على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل إقامة ⁧الدولة الفلسطينية المُستقلة‬ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" إن وزير الخارجية أكد كذلك على مواصلة الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة لتحقيق الهدوء والاستقرار المرجو.. مشيرا إلى أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لإعادة الإعمار والوفاء بالاحتياجات التنموية للأشقاء في ⁧‫ فلسطين‬⁩ تعكس التزام مصر الراسخ تجاه ⁧‫القضية الفلسطينية‬.

هذا المحتوى من

سامح شكري قيام الدولة الفلسطينية القدس المحتلة فلسطين

الخبر التالى:

وزير الخارجية القطري: هناك توافق عربي حول تحقيق الأمن المائي لمصر والسودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الخارجية القطري: مصر دولة محورية للوطن العربي كافة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا