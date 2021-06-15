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البرازيل: نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 4ر17 مليون حالة

07:16 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
البرازيل: نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 4ر17 مليون حالة

أرشيفية

برازيليا-(أ ش أ):

سجلت البرازيل 39 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ ليبلغ العدد الإجمالي 17 مليونا و452 و612 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 827 ليصل إجمالي الوفيات إلى 488 ألفا و228 شخصا.

وتعد البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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فيروس كورونا البرازيل حالات وفيات

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