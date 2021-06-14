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مجلس الشركاء السوداني يبحث الأوضاع السياسية وتحديات المرحلة الانتقالية

11:14 م الإثنين 14 يونيو 2021
مجلس الشركاء السوداني يبحث الأوضاع السياسية وتحديات المرحلة الانتقالية

عبدالفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع رأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، تطورات الأوضاع السياسية بالسودان والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.
كما بحث المجلس قضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات، واختار بالإجماع الدكتور حيدر الصافي، مقررا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.
كما اختار المجلس مقررية جديدة، ضمت بحرالدين كرامة من "التحالف السوداني"، والتوم هجو من "الجبهة الثورية".
ووجه مجلس الشركاء، المقررية الجديدة بوضع تصور متكامل لتنظيم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وعرضه على المجلس خلال ثلاثة أيام.

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عبدالفتاح البرهان السودان حيدر الصافي مجلس الشركاء السوداني

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